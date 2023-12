ভূকম্পনে হারিয়ে গেল আবহাওয়া অফিসের ওয়েবসাইট

সারাদেশে ৫.৮ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূতের পর হারিয়ে গেল বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের ওয়েবসাইট। ভূমিকম্পের পর থেকে বার বার চেষ্টা করেও আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও ভূমিকম্পের তথ্যদাতা এই ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করা যাচ্ছে না।

আজ শনিবার (২ ডিসেম্বর) সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে দেশজুড়ে শক্তিশালী একটি ভূকম্পন অনুভূত হয়। তার পর থেকে ভূমিকম্পের তথ্যের জন্য সরকারি গুরুত্বপূর্ণ এই ওয়েবসাইটটি বার বার ব্রাউজ করার চেষ্টা করেও পারা যায়নি। বেলা ১১টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত ওয়েবসইটটিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে This Account has been suspended লেখা দেখা গেছে.

এ বিষয়ে জানতে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের পরিচালক আজিজুর রহমানের মুঠোফোনে কল করা হলে তিনি রিসিভ না করে কেটে দেন। সংস্থাটির ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের টেলিফোনেও বার বার চেষ্টা করে পাওয়া যায়নি।

আবহাওয়ার সংবাদ সংগ্রহকারী একাধিক সংবাদকর্মী জানান, এটি নতুন ঘটনা নয়। ঘূর্ণিঝড় বা ভূকম্পনের মতো আবহাওয়ার বড় কোনো ঘটনা ঘটলেই তথ্য জানতে https://live4.bmd.gov.bd/ ওয়েবসাইটটিতে দেশের মানুষ ও গণমাধ্যমকর্মীরা প্রবেশ করে। একটু বেশি মানুষ ক্লিক করলেই ওয়েবসাইটটি বন্ধ হয়ে যায়।